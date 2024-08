Policyjni wodniacy pomogli załodze łodzi motorowej Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Zakrzewie, którzy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad zalewem w Domaniowie udzielili pomocy załodze dryfującej łodzi motorowej. Okazało się, że doszło do awarii silnika. Zauważyli to policyjni wodniacy i natychmiast ruszyli na pomoc. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Dzięki sprawnej akcji mundurowych dwaj mężczyźni bezpiecznie trafili na brzeg.

Policjanci na wodzie i terenie przywodnym w okolicy Wólki Domaniowskiej jak każdego roku dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad zalewem. W trakcie codziennej służby funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo w okolicy plaży i kąpieliska, w tym na osoby korzystające ze sprzętu motorowodnego. Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze przeprowadzają interwencje pomagając wypoczywającym w rejonie zalewu osobom.

Jedną z takich interwencji policjanci przeprowadzili kilka dni temu. Patrolując policyjną łodzią okolice plaży w Domaniowie zauważyli dryfującą łódź motorową. Natychmiast popłynęli w jej kierunku, by sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. Okazało się, że doszło do awarii silnika co uniemożliwiło załodze sterowanie łodzią i dotarcie do brzegu.

Dzięki sprawnej akcji mundurowych dwaj mieszkańcy Radomia (18 i 44 lata) bezpiecznie trafili na brzeg.

Do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dotarły podziękowania dla policjantów dbających o bezpieczeństwo nad zalewem w Domaniowie.

Na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. rzeki, zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne.