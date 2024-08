Podziękowanie dla policjantów za pomoc i wsparcie podczas awarii samochodu Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi wpłynęły podziękowania dla policjantów ruchu drogowego asp. Justyny Opary i asp. Mateusza Radeckiego. Małżeństwo z powiatu legnickiego doceniło postawę funkcjonariuszy, którzy pomogli kobiecie i jej małemu dziecku, po tym, jak samochód, którym podróżowali, uległ awarii i zatrzymał się na łuku drogi o dużym natężeniu ruchu. To kolejny przykład, że w odpowiedni sposób spełniamy nasze motto - Pomagamy i Chronimy.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 22 lipca bieżącego roku na drodze wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Złotoryja i Legnica, w obrębie zjazdu na autostradę A4. Kobieta z niespełna 3-letnim dzieckiem podróżowała samochodem osobowym. W pewnym momencie usterce uległo przednie koło, w wyniku czego auto straciło sterowność i zatrzymało się na łuku drogi o dużym natężeniu ruchu. Sytuacja była bardzo niebezpieczna i stresująca zarówno dla kobiety, jak i jej dziecka. Na szczęście tą trasą przejeżdżali funkcjonariusze ruchu drogowego ze złotoryjskiej jednostki Policji, którzy dbając o bezpieczeństwo podróżnych, wstrzymali ruch pojazdów umożliwiając kobiecie zjazd z drogi w bezpieczne miejsce. Następnie sprawdzili auto, zaproponowali pomoc w wymianie koła oraz przewiezieniu kobiety i dziecka do miejsca zamieszkania.

Małżeństwo w złożonych podziękowaniach wyraziło swoją wdzięczność za zaangażowanie policjantów, ich niezwykłą empatię i profesjonalizm podczas wykonywania obowiązków służbowych. Podziękowali za to, że policjanci „zrobili wszystko, co można było, aby udzielić pomocy i wsparcia, szczególnie w tak traumatycznej sytuacji dla małego dziecka”. Zwrócili także uwagę na fakt, że można by uznać, że to zwykła sytuacja i zwykłe standardy służbowe, jednak to ludzie kreują te standardy i nie zawsze są takie same.

Otrzymane podziękowania są kolejnym przykładem, że podczas każdej służby policjanci działają zgodnie z sentencją - Pomagamy i Chronimy.