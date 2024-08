Wspólnie uratowali 13-latkę Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Dzięki czujności i szybkiej reakcji nastolatka, a także sprawnemu działaniu śląskiej Policji, udało się zapobiec tragedii. 13-letnia dziewczynka, która pisała w internecie o zamiarze popełnienia samobójstwa, została uratowana przez służby.

Młody chłopak, przeglądając internetową grupę, natrafił na niepokojący wpis dziewczynki. Zaalarmowany jej słowami, natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dyżurny, pomimo szczątkowych informacji, rozpoczął natychmiastowe działania mające na celu ustalenie tożsamości i lokalizacji dziecka.

Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu policjantów z wydziału kryminalnego śląskiej komendy mundurowi ustalili i dotarli do ojca dziewczynki, która w tym czasie przebywała na wakacjach poza granicami kraju. Dzięki międzynarodowej współpracy i błyskawicznemu działaniu służb ratunkowych dziecko zostało odnalezione na czas i przewiezione do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Postawa nastolatka, który wszczął alarm, zasługuje na najwyższe słowa uznania. Dzięki jego czujności udało się zapobiec tragedii. To również pokazuje, jak ważna jest współpraca i szybka reakcja na wszelkie sygnały zagrożenia życia.

Ta sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że policjanci każdego dnia chronią i pomagają, często działając w warunkach stresu i pod presją czasu. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli, a szczególnie tych najmłodszych i najbardziej narażonych na wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Dzięki wspólnym wysiłkom młodego chłopca i policjantów historia ta zakończyła się szczęśliwie — każdy z nas może odegrać kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia.

Myśli samobójcze mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, dochodów czy sytuacji rodzinnej. Nie jest to stan, który należy bagatelizować. Skontaktuj się z najbliższą Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Interwencji Kryzysowej lub skorzystaj z telefonów zaufania. Pracujące tam osoby są przygotowane, aby Cię wysłuchać.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całodobowo

116 123 – Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

800 70 22 22 – Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym Fundacji ITAKA

800 080 222 – Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli.

Jeżeli zauważasz, że bliska lub znajoma ci osoba jest coraz smutniejsza, wycofuje się z kontaktów społecznych, porzuciła swoje hobby, mówi wprost, że chce odebrać sobie życie, to okaż jej zainteresowanie i troskę oraz zachęć do poszukiwania pomocy. Jeśli nie wiesz, jak takiej osobie pomóc, najlepiej skontaktuj się ze specjalistami, którzy będą wiedzieli, co w takiej sytuacji zrobić. Pamiętaj jednak, aby w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, pilnie zadzwonić na numer alarmowy 112.