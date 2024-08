Wracając po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Policjant z Komisariatu Policji II w Sosnowcu podczas powrotu ze służby do domu ujął nietrzeźwego kierowcę w Dąbrowie Górniczej. Dzięki reakcji policjanta być może nie doszło do tragedii.

Policjant z komisariatu II w Sosnowcu, podczas powrotu ze służby do domu, ujął nietrzeźwego kierowcę. Do zdarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej. Dzięki reakcji policjanta być może nie doszło do tragedii. Sosnowiecki policjant w trakcie powrotu ze służby, którą na co dzień pełni w komisariacie II w Sosnowcu, zauważył w Dąbrowie Górniczej pojazd, który poruszał się całą szerokością jezdni. Kierujący jaguarem dodatkowo gwałtownie przyśpieszał oraz hamował. Takie zachowanie wzbudziło w starszym posterunkowym Stanisławie Migalskim podejrzenie, że może on być pod wpływem alkoholu.

Policjant, po wyprzedzeniu pojazdu i jego zablokowaniu, wysiadł, aby to sprawdzić. Siedzący za kierowcą jaguara, widząc to, wrzucił wsteczny bieg i odjechał. Stróż prawa wrócił do swojego samochodu i ruszył za nim.

Uciekinier po chwili zjechał na jedną ze stacji benzynowych, gdzie został ujęty przez sosnowieckiego mundurowego, który wyczuwając od niego alkohol, wezwał na miejsce patrol Policji. Okazało się, że 32-letni mężczyzna prowadził pojazd, mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów i nawet 2 lata więzienia.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę, nie będąc pewnym swojej trzeźwości. Zawsze sprawdzimy to w najbliższej jednostce Policji. Decydując się na jazdę „na podwójnym gazie”, możemy doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji w postaci stworzenia zagrożenia dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.