Kolejne zatrzymania i zarzuty za nielegalne posiadanie fentanylu Data publikacji 02.08.2024

Żuromińscy policjanci zatrzymali mężczyznę, u którego w plecaku ujawniono plastry z fentanylem, z których można było pozyskać ponad 250 porcji wystarczających do odurzenia. 39-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających.

We wtorek (30 lipca) wieczorem żuromińscy policjanci zatrzymali samochód osobowy, ponieważ mieli podejrzenie, że wewnątrz mogą znajdować się zakazane substancje. W pojeździe było trzech mężczyzn. W trakcie przeszukania samochodu funkcjonariusze ujawnili trzy opakowania po pięć plastrów z fentanylem oraz kilka pociętych fragmentów plastrów, a także blisko kilogram krajanki tytoniowej. Dwaj mieszkańcy Żuromina w wieku 37 i 39 lat oraz 48-letni gdańszczanin zostali zatrzymani.

W toku czynności procesowych ustalono, że tytoń należał do 37-latka, dlatego za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Po przesłuchaniu, tak jak 48-latek zostali zwolnieni.

Natomiast 39-latek, w którego plecaku ujawniono plastry, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środka odurzającego w postaci fentanylu, z którego można było pozyskać ponad 250 porcji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Mławie wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W piątek Sąd Rejonowy w Mławie aresztował na miesiąc mężczyznę.

Policjanci z Żuromina będą szczegółowo ustalać, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie plastrów z fentanylem. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

