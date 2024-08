Działania poszukiwawcze służb doprowadziły do odnalezienia 44-latki Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Kamienieccy policjanci, przy wsparciu ząbkowickich i ziębickich funkcjonariuszy oraz innych zaangażowanych w działania służb, poszukiwali 44-letniej mieszkanki powiatu ząbkowickiego, która nie informując rodziny o swoich planach, wyszła z miejsca zamieszkania i nie powróciła do domu. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia rozpoczęli działania poszukiwawcze, które ostatecznie przyniosły pozytywny efekt. Kobieta została odnaleziona przez patrolujących mundurowych. Na szczęście kobiecie, pomimo iż była wyziębiona, nic się nie stało.

W czwartek, 1 sierpnia 2024 r. ok. godz. 22.10 oficera dyżurnego ząbkowickiej policji zaalarmował mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który poinformował, że jego 44-letnia siostra wyszła z domu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Według otrzymanego zgłoszenia do zdarzenia miało dojść około godziny 17.00 i mimo poszukiwań prowadzonych na własną rękę przez rodzinę, kobiety nie udało się odnaleźć.

Po ustaleniu istotnych szczegółów dotyczących zaginionej do poszukiwań zostali zaangażowani policjanci z ząbkowickiej komendy oraz z podległych komisariatów (Ząbkowic Śląskich i Ziębic). I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich komisarz Tomasz Kupiec zarządził alarm dla całej jednostki. W akcji poszukiwawczej, która trwała do późnych godzin nocnych, wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńca Ząbkowickiego, Lubnowa, Doboszowic oraz Topoli. Do akcji poszukiwawczej przyłączyła się także Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza „Life” z Nowej Rudy, która w działaniach wykorzystała drona z termowizją.

Dzięki wytężonej pracy mundurowych i zgranej współpracy wszystkich służb, ok. godz 2.00 w nocy zaginioną zauważyli strażacy w rejonie lasu w pobliżu miejscowości Lubnów. Kobietę przekazano w ręce medyków, którzy udzielili kobiecie niezbędnej pomocy medycznej.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich składa wyrazy wdzięczności i uznania za poświęcenie i determinację dla wszystkich służb uczestniczących w poszukiwaniach. Dziękuje za wyjątkową ofiarność i profesjonalizm jakie towarzyszyły działaniom ratowniczym w wyniku, których odnaleziono zaginioną kobietę.

Aby pomóc policji w poszukiwaniach zaginionego pamiętaj:

przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli składasz zawiadomienie w jednostce policji, zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom policji;

podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Wszystkie informacje związane z osobą zaginioną i jej życiem mogą być ważne.