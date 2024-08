Podziękował policjantom za pomoc przy usunięciu awarii samochodu Data publikacji 05.08.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, wpłynął e-mail z podziękowaniami dla policjantów ruchu drogowego, którzy pomogli rodzinie wracającej z wakacji, przy usunięciu awarii samochodu. Dzięki bezinteresownej i szybkiej reakcji niżańskich funkcjonariuszy pięcioosobowa rodzina bezpiecznie mogła wyruszyć w dalszą drogę.

W ubiegłą niedzielę (28 lipca) policjanci niżańskiego wydziału ruchu drogowego, pełnili służbę na terenie gminy Jarocin. Około godziny 16.00, w pobliżu miejsca obsługi podróżnych Bukowa I, zauważyli na poboczu osobowego peugeota, w którym włączone były światła awaryjne. Pomimo silnego wiatru i ulewnego deszczu, przy pojeździe stał mężczyzna, który wykonywał przy nim pracę. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co się stało.

Jak się okazało, podczas powrotu rodziny z wakacji do domu w Warszawie, peugeot uległ awarii. Na komputerze pokładowym w samochodzie, wyświetlił się komunikat, aby zakończyć jazdę. Problem dotyczył układu chłodniczego. Zorientowani w terenie policjanci, pojechali na najbliższą stację paliw, gdzie zakupili niezbędne środki potrzebne do usunięcia usterki. Wkrótce mężczyzna wraz ze swoją żoną oraz trójką dzieci, mogli bezpiecznie pojechać w dalszą podróż.

W piątek (2 sierpnia) do Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, wpłynął e-mail, w którym mężczyzna podziękował policjantom za skuteczną interwencję, za to, że służą pomocą, reagują na problemy i skutecznie je rozwiązują. Jak podkreślił "(...) Ich postawa, zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista, bardzo pozytywnie wpływają na wizerunek Policji oraz w mojej opinii zasługują na pochwałę i stanowią wzór do naśladowania (...)".