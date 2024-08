Śląscy kontrterroryści uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 05.08.2024 Powrót Drukuj W niedzielny poranek dyżurny gliwickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zalewaniu mieszkania w jednym z bloków mieszkalnych na osiedlu Sikornik w Gliwicach. Jak się okazało, nie był to przypadek. W mieszkaniu, z którego wydobywała, się woda znajdował się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Profesjonalne działanie służb doprowadziły do szczęśliwego zakończenia.

W policyjnej służbie nie ma schematów. Każdy dzień jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Służba w tej formacji wymaga wiele poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szczególnie gdy uda się uratować największą wartość, jaką jest ludzkie życie. Szkolenie i zdolność reagowania na zmieniające się warunki oraz okoliczności to jedna z domen mundurowych.

Tak właśnie było w niedzielny poranek, 4 sierpnia 2024 r. Policjanci z gliwickiego komisariatu zostali wezwani do interwencji związanej z zalewaniem mieszkania. Na miejscu stróże prawa po rozeznaniu się uświadomili sobie, że nie chodzi wyłącznie o zalewanie mieszkania. Okazało się, że mają do czynienia z osobą, która nie ocenia racjonalnie sytuacji, w której się znajduje. 35-letni chciał targnąć się na swoje życie. Z mężczyzną przez dłuższy czas rozmawiali wyszkoleni policjanci, jednak kontakt z nim był utrudniony, bo 35-latek zachowywał się nieracjonalnie. Właściwa współpraca służb, doświadczenie oraz setki godzin spędzonych na ćwiczeniach okazały się tutaj kluczowe. Do akcji wkroczyli katowiccy kontrterroryści, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu opuścili się z dachu budynku na linach i wkroczyli do mieszkania przez okna. 35-latek był sam w mieszkaniu. Po zakończonej akcji został przekazany zespołowi ratowniczemu.

W przypadkach zagrożenia ludzkiego życia liczy się przede wszystkim to, aby je ocalić, by zdążyć z pomocą na czas. Dlatego też, bez względu na okoliczności, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, policjanci działają jak najszybciej. Interweniujące służby po raz kolejny dały przykład, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.

Myśli samobójcze mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, dochodów czy sytuacji rodzinnej. Nie jest to stan, który należy bagatelizować. Skontaktuj się z najbliższą Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Interwencji Kryzysowej lub skorzystaj z telefonów zaufania. Pracujące tam osoby są przygotowane, aby Cię wysłuchać.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całodobowo

116 123 – Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

800 70 22 22 – Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym Fundacji ITAKA

800 080 222 – Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli.

Pamiętaj - w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, pilnie zadzwoń na numer alarmowy 112.

film: redakcja portalu infogliwice.pl

( KWP w Katowicach / sc)