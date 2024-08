Gostyniński policjant ryzykując własne zdrowie uratował mężczyznę z płomieni

Data publikacji 05.08.2024

W niedzielę ok. godz. 14 w jednej z miejscowości w gminie Pacyna, doszło do poważnego pożaru posesji. Policjant z Posterunku Policji w Pacynie podczas przejazdu do posterunku w Szczawinie Kościelnym zauważył kłęby siwego dymu. Na miejscu wśród płomieni znajdował się 69-letni mieszkaniec gminy. Policjant pomimo zagrożenia bez chwili wahania podbiegł do mężczyzny i odciągną go od płomieni. 69-latek z poparzeniami ciała został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji policjanta zostało uratowane życie mężczyzny.