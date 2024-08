Przygraniczna produkcja metamfetaminy "na eksport" rozpracowana przez kryminalnych Data publikacji 05.08.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Głubczyc rozpracowali osoby stojące za linią produkującą metamfetaminę. Na terenie niepozornego domu jednorodzinnego w jednej z wiosek powiatu przechowywane było blisko 150 litrów płynnego narkotyku. Czarnorynkowa wartość wytworzonych narkotyków może w tej sytuacji przekroczyć 4 miliony złotych. Do sprawy policjanci zatrzymali kilka osób. 42-letnia kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Jej partner wpadł w Czechach - on również ma związki z narkobiznesem. To właśnie tam miał trafiać produkowany w powiecie głubczyckim narkotyk.

Kilka tygodni temu kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach wpadli na trop działalności narkotykowej, do jakiej miało dochodzić na terenie powiatu. Jak ustalili głubczyccy operacyjni narkotyki miały być produkowane na terenie Polski, a następnie sprzedawane poza granicami kraju. Narkobiznes miał rozwijać się w jednej z małych przygranicznych miejscowości. Dzięki wzmożonej pracy operacyjnej policjanci z Głubczyc wytypowali budynek, w którym miała znajdować się linia produkcyjna metamfetaminy. Teren nie bez powodu zabezpieczał rottweiler, który skutecznie odstraszał przypadkowych przechodniów.

Kilka dni temu kryminalni weszli na posesję, by sprawdzić swoje przypuszczenia. W likwidacji fabryki narkotyków, oprócz głubczyckich policjantów, brali udział również kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W czynnościach kryminalnych wsparł również Hunter - pies służbowy z Krajowej Administracji Skarbowej.

Po wejściu na teren posesji policjanci odkryli linię produkcyjną narkotyków. Podczas dalszych działań w przydomowym laboratorium kryminalni zabezpieczyli blisko 150 litrów płynnej metamfetaminy oraz kilkadziesiąt litrów chemikaliów, niezbędnych do wytwarzania narkotyków. Na miejscu śledczy zatrzymali 2 kobiety powiązane z tą sprawą. Dodatkowo kilka dni temu, na terenie Czech, zatrzymany został partner jednej z kobiet, który również miał powiązania z narkobiznesem. Kryminalni zatrzymali także 29-letniego mężczyznę, który miał przyjechać na teren fabryki pod wpływem działania środka odurzającego. Dodatkowo mężczyzna ten miał przy sobie kolejne porcje metamfetaminy.

Spośród zatrzymanych osób, starsza z kobiet usłyszała najpoważniejsze zarzuty wytwarzania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wprowadzaniu ich do obrotu, za co grozi jej nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o jej aresztowaniu na 3 miesiące. Partnerem zatrzymanej zajmują się czescy policjanci. Zabezpieczone materiały i aparatura zostały przekazane do dalszej analizy laboratoryjnej. Z takiej ilości zabezpieczonych substancji można wyprodukować nawet 150 kg gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości przekraczającej 4 000 000 zł.

( KWP w Opolu / kp)