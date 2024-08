Policjanci wybili szybę, by pomóc małemu dziecku Data publikacji 05.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Kikole pomogli kobiecie, której 15–miesięczny syn zatrzasnął się w samochodzie. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji mundurowych dziecku nic się nie stało. Maluszek bezpiecznie mógł wrócić w objęcia swojej mamy.

O zatrzaśniętym w samochodzie małym chłopcu, policję powiadomiła zatroskana matka, która w piątek (02.08.2024), w godzinach południowych, przyszła do Posterunku Policji w Kikole. Wystraszona kobieta poinformowała policjantów, że gdy schowała zakupy do bagażnika swojego auta i go zamknęła, jej syn bawiąc się kluczykami przez przypadek zatrzasnął się w samochodzie. Matka poprosiła policjantów o pomoc, gdyż nie mogła dostać się do dziecka. Z uwagi na wysoką temperaturę panującą na zewnątrz, obawiała się o życie i zdrowie syna. Asp. Piotr Prażniewski i st. sierż. Leszek Cieszkowski niezwłocznie udali się na miejsce. Mając na uwadze dobro dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w lewych przednich drzwiach pojazdu i wyciągnęli z nagrzewającego się pojazdu małego chłopca. Dziecku na szczęście nic się nie stało.

Lipnowscy policjanci apelują! Na dworze odnotowujemy coraz to wyższe temperatury, nawet na moment nie zostawiajmy w samochodzie dzieci i zwierząt. Wnętrze samochodu rozgrzewa się bardzo szybko i panuje w nim temperatura znacznie wyższa niż ta na zewnątrz. Wyjście nawet na chwile, może narazić pozostawionego w aucie pasażera na utratę zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia.