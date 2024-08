Policjant w czasie wolnym od służby pomógł osobom, których łódź się wywróciła Data publikacji 05.08.2024 Powrót Drukuj Kiedy mrągowski policjant w czasie wolnym od służby usłyszał wołanie o pomoc, natychmiast z kolegą ustalili, skąd dobiega wołanie i ruszyli na ratunek. Okazało się, że na Jeziorze Krzywe przewróciła się łódź, którą płynęła kobieta i mężczyzna. Łódź dryfowała do góry dnem, a przy niej osłabione osoby.

W sobotę (3 lipca) około godziny 12:00 mrągowski policjant, będąc w czasie wolnym od służby, usłyszał wołanie o pomoc dobiegające od strony Jeziora Krzywe. Od razu zainteresował się sytuacją i ustalił, że głosy dobiegają z drugiej strony jeziora. Z oddali na jeziorze zauważył przewróconą do góry dnem łódź. Razem z kolegą emerytowanym żołnierzem, ruszyli jego łódką w kierunku, skąd wzywana była pomoc. Gdy dopływali na miejsce, zauważyli dryfującego w wodzie mężczyznę oraz trzymającą się wywróconej łódki kobietę. Mężczyzna unosił się w bezruchu na tafli jeziora. Okazało się, że wydostał się spod wywróconej do góry dnem łódki i nie miał siły, aby dopłynąć do brzegu. Jego partnerka również. Na szczęście obie te osoby miały na sobie ubrane kapoki.

Policjant szybko rozpytał osoby czy nie ma nikogo, kto mógłby znajdować się pod wodą. Po uzyskaniu informacji, że tą łodzią płynęli tylko oni i ich pies, który zdołał dopłynąć do brzegu, bezpiecznie sprowadzili ich na ląd, gdzie czekał na nich ich czworonóg. Osoby te nie chciały pomocy medycznej, były osłabione i przestraszone sytuacją, która się im przydarzyła. Policjant wraz z emerytowanym żołnierzem, pomogli im wrócić do pensjonatu, w którym byli zakwaterowani oraz przetransportowali ich łódkę bliżej brzegu.

Jest to kolejna sytuacja, w której ten policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie wykazał się czujnością po godzinach służby. Oprócz tego, że jest honorowym dawcą krwi, kilkukrotnie w czasie wolnym od służby ujmował sprawców kradzieży sklepowych. Tym razem bezpośrednio przyczynił się do ocalenia życia innych osób.