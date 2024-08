Nielegalna linia produkcyjna bimbru zlikwidowana przez policjantów Data publikacji 06.08.2024 Powrót Drukuj Ponad 100 litrów gotowego produktu bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz kilkadziesiąt litrów półproduktów służących do wyrobu bimbru; 1,5 tony cukru i drożdże zabezpieczyli policjanci z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą siedleckiej komendy, po uzyskaniu informacji od funkcjonariuszy CBŚP Zarządu we Wrocławiu.

W ostatni dzień lipca policjanci z komisariatu w Mokobodach otrzymali informację od funkcjonariuszy CBŚP Zarządu we Wrocławiu, że w jednej z miejscowości w gminie Kotuń znajduje się linia do produkcji nielegalnego alkoholu. Na miejsce pojechali mundurowi z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą siedleckiej komendy, którzy w pomieszczeniach gospodarczych na terenie nieruchomości oraz w zaparkowanym iveco znaleźli wszystko to, co jest niezbędne do wytwarzania wysokoprocentowego trunku. Funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię służącą do produkcji alkoholu etylowego składająca się z dwóch destylatorów wraz z osprzętem ponad ujawnili 100 litrów czystego alkoholu etylowego oraz kilkadziesiąt litrów półproduktów służących do jego wyrobu, cukier w ilości około 1,5 tony i drożdże.

41-latek działał bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.

Autor: kom. Ewelina Radomyska