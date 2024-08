Akcja ratunkowa na Zalewie Sulejowskim Data publikacji 06.08.2024 Powrót Drukuj Podczas patrolu funkcjonariusze z Nieetatowego Zespołu ds. Prewencji na Wodzie i Terenach Przywodnych w Barkowicach Mokrych wraz z WOPR w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili akcję ratunkową nad Zalewem Sulejowskim, gdzie doszło do wywrócenia łodzi żaglowej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Patrole wodne każdego dnia przeprowadzają kontrolę kajaków, skuterów czy też łodzi. Podczas służby nie tylko sprawdzają, czy ktoś nie przestrzega prawa, ale również czuwając nad bezpieczeństwem bacznie obserwują, czy nikomu się nie dzieje krzywda. 3 sierpnia 2024 roku w godzinach popołudniowych policyjni wodniacy podczas pełnienia służby na terenie zalewu sulejowskiego zauważyli niedaleko miejscowości Karolinów przewróconą do góry dnem łódź żaglową, która wywróciła się prawdopodobnie przez duże podmuchy wiatru. Dwie osoby żeglujące łodzią zostały podjęte z wody przez przypadkowych świadków, którzy przepływali tamtędy łodzią motorową. Policjanci, współdziałając z ratownikami WOPR postawili zagłówkę do góry masztem i bezpiecznie odholowali do brzegu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Nad wodą przestrzegajmy zasad:

Wykorzystując sprzęt pływający sprawdźmy jego stan techniczny.

Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów sportów wodnych.

Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody;

Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

Pamiętajmy także o zasadach bezpiecznej kąpieli:

Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.