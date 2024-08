„Odbierak” aresztowany Data publikacji 06.08.2024 Powrót Drukuj Działania policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy doprowadziły do aresztowania „odbieraka”. W tym przypadku oszukana seniorka z Bydgoszczy niestety straciła ponad 70 tysięcy złotych. Oszuści byli wyjątkowo bezczelni w tym przypadku.

Pod koniec lipca tego roku do 87-letniej mieszkanki Czyżkówka w Bydgoszczy zadzwonił, jak się okazało, oszust. Mężczyzna przedstawił się jako lekarz szpitala zakaźnego i pod legendą choroby syna oraz kosztowanego leczenia na covid, nakłonił ją do przekazania pieniędzy. Ponieważ w trakcie rozmowy zorientował się, że w mieszkaniu są jeszcze inne osoby tj. mąż i drugi syn 87-latki, to polecił, żeby i oni udali się na badanie.

Gdy mężczyźni pośpiesznie udali się do szpitala, w tym czasie do mieszkania przyszedł „odbierak”. 87-latka przekazała mężczyźnie 68 tysięcy złotych, 500 euro i 100 dolarów, łącznie ponad 70 tysięcy złotych. Szybko wyszło na jaw, że to było oszustwo, jednak pieniądze już przepadły razem z młodym mężczyzną.

Do sprawy włączyli się kryminalni z Bydgoszczy. Nagrania monitoringu dały możliwość dalszych działań. Praca policjantów zaprowadziła ich do Gdańska, gdzie na jednej z ulic zatrzymali 22-latka, który jak się okazało, pod koniec lipca w Bydgoszczy odebrał pieniądze od 87-latki.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i na wniosek prokuratora z Bydgoszczy decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Niestety w momencie zatrzymania w Gdańsku miał przy sobie niewielką gotówkę.

Teraz policjanci będą sprawdzać, czy mężczyzna brał udział w innych tego typu oszustwach, do których doszło w ostatnim czasie.