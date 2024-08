Kraśniccy kryminalni doprowadzili do ekstradycji 46-latka poszukiwanego ENA Data publikacji 06.08.2024 Powrót Drukuj 46-latek z Kraśnika był poszukiwany jako recydywista Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym przez sąd, do odbycia kary ponad 7 lat pozbawienia wolności. Został skazany między innymi za przestępstwa samochodowe (paserstwo, kradzieże samochodów i włamania). Międzynarodowe działania kraśnickich kryminalnych przy współpracy z Interpolem i brytyjskimi organami ścigania doprowadziły do ekstradycji mężczyzny. Pod nadzorem funkcjonariuszy przyleciał z Wielkiej Brytanii na lotnisko w Polsce, skąd trafił już do zakładu karnego.

Kraśniccy kryminalni zajmujący się poszukiwaniami i identyfikacją osób od kilku lat pracowali nad odnalezieniem poszukiwanego przez sąd Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym 46-letniego mieszkańca Kraśnika. W trakcie międzynarodowych działań poszukiwawczych ustalili, że 46-latek ukrywa się przed organami ścigania, operacyjne ustalenia wskazywały na teren Wielkiej Brytanii.

Współpraca naszych funkcjonariuszy poprzez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji z brytyjskimi organami ścigania i Interpolem doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego recydywisty na terenie wysp. Do samej ekstradycji doszło kilka dni temu. Pod eskortą funkcjonariuszy Policji Kraśniczanin dotarł samolotem na lotnisko w Polsce, skąd trafił już do aresztu śledczego.

Mężczyzna poszukiwany był prawomocnym wyrokiem sądu aż za kilkanaście zarzutów związanych z przestępczością samochodową, oszustwo i niealimentację. Działał z innymi osobami na terenie kilku województw. W grę wchodziły paserstwo samochodowe, włamania i kradzieże samochodów, na kwotę łączną kilkuset tysięcy złotych. Usiłowali też oszukać towarzystwo ubezpieczeniowe zgłaszając fikcyjną kradzież, jednak policjanci odnaleźli samochód zaprzeczając tej wersji.

Teraz najbliższe 7 lat mężczyzna spędzi w więzieniu.