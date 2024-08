Poszukiwany czerwoną notą Interpolu w rękach bydgoskich policjantów Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Czerwona nota Interpolu została wystawiona wobec 29-latka w związku z uszkodzeniem ciała dwóch osób bronią palną na terenie Ukrainy. Zatrzymany pozostaje w dyspozycji Sądu Okręgowego w Toruniu. Przebywa w zakładzie karnym, gdzie czeka na zakończenie procedury ekstradycyjnej.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Bydgoszczy, zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, za którym została wystawiona czerwona nota Interpolu. Oznacza to, że list gończy za poszukiwanym trafił do systemów komputerowych organów ścigania dla służb wszystkich 196 krajów, które są członkami tej organizacji, z informacją, że jest on niebezpiecznym przestępcą.

W toku prowadzonych czynności bydgoscy policjanci ustalili, że 29-latek mieszka na terenie Torunia. Tam też na jednej z ulic toruńskiego Rudaka go zatrzymali. Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych potwierdziło, iż jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym jako podejrzany o uszkodzenie ciała dwóch osób bronią palną. Przestępstwa dopuścił się w 2020 roku na terenie swojego kraju skąd zbiegł.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej.