Nietrzeźwy jechał z dziećmi po alkohol - został zatrzymany przez policjanta po służbie

Data publikacji 07.08.2024

Legniccy funkcjonariusze wielokrotnie pokazali, że policjantem się jest zawsze, nawet po służbie. Po raz kolejny udowodnił to legnicki dyżurny, który w czasie wolnym od służby uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. 41-latek spieszył się po kolejną butelkę alkoholu, gnał przez miasto, przejeżdżając przez skrzyżowania na czerwonym świetle i wioząc w samochodzie swoje dzieci. Badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Dzięki temu, że zauważył to legnicki policjant i przerwał jego pijacką jazdę, nie doszło do tragedii.