Policjanci pomogli 66-letniemu mężczyźnie Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Dzięki pomocy policjantów strzyżowskiej drogówki 66-letni mężczyzna, u którego nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, na czas trafił do szpitala. Funkcjonariusze prowadzili reanimację mężczyzny do przyjazdu karetki pogotowia. Zaistniała sytuacja pokazuje, jak ważna jest przy ratowaniu ludzkiego życia każda sekunda, wrażliwość i właściwa ocena sytuacji.

W poniedziałek (5 sierpnia) około godziny 16.00, podczas patrolu miejscowości Konieczkowa, policjanci ruchu drogowego, zauważyli mężczyznę leżącego na chodniku. Okazało się, że jest nieprzytomny, ale oddycha. Mundurowi natychmiast ułożyli poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i na miejsce wezwali pomoc medyczną. Policjanci monitorowali jego funkcje życiowe.

W trakcie oczekiwania na przyjazd karetki nagle nastąpiło zatrzymanie funkcji życiowych 66-latka. Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzili przez około 15 minut, aż do przyjazdu karetki. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni kontynuowali czynności, do momentu, aż funkcje życiowe mężczyzny zostały przywrócone.

Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu mieszkaniec powiatu strzyżowskiego na czas trafił do szpitala.