Funkcjonariusze z grupy Speed ratowali mężczyznę z atakiem padaczki

Data publikacji 07.08.2024

St. sierż. Miłosz Kownacki i sierż. Daniel Bągalski udzielili pomocy przedmedycznej 21-latkowi, który upadł na jezdnię w trakcie jazdy rowerem. Okazało się, że rowerzysta dostał silnego ataku padaczki. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń i trafił pod opiekę lekarzy.

W poniedziałek (5 sierpnia) około godziny 17.45 funkcjonariusze grupy Speed w trakcie patrolu zauważyli rowerzystę, który przewrócił się na jezdni. 21-latek mieszkaniec gminy Grudziądz dostał silnych drgawek. Policjanci natychmiast zareagowali i podbiegli do leżącego. Rozpoznali, że młody mężczyzna ma atak padaczki, po czym od razu wezwali na miejsce karetkę pogotowia.

Mundurowi zabezpieczyli go, żeby nie doznał większych urazów. Gdy sytuacja się uspokoiła, monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał fachową pomoc, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

St. sierż. Miłosz Kownacki i sierż. Daniel Bągalski, sami jako niezwykle skromni, uważają, że „nic wielkiego nie zrobili, to było działanie bezwarunkowe i odruchowe”, dając tym samym dowód swojej bezinteresowności i wzorowemu wypełnianiu roty ślubowania, której częścią jest ratowanie życia i zdrowia innego człowieka.