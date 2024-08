Oblał się łatwopalną substancją. Uratowali go opolscy policjanci Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Opolscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i chronimy” obowiązuje w każdej chwili i w każdej sytuacji. Funkcjonariusze interweniowali wobec mężczyzny, który oblał się substancją łatwopalną i krzyczał, że chce odebrać sobie życie. Z uwagi na to, że liczyła się każda chwila i życie ludzkie było zagrożone policjanci zareagowali błyskawicznie. Policjantka prowadziła rozmowę z mężczyzną, natomiast policjant go obezwładnił i odebrał mu zapałki, tym samym zapobiegł tragedii.

W poniedziałek (5 sierpnia) przed godziną 20:00 dyżurny opolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od kobiety z treści, którego wynikało, że jej syn wybiegł z domu w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, oblał się łatwopalną substancją, ma przy sobie zapałki i krzyczy, że chce odebrać sobie życie.

Dyżurny opolskiej jednostki natychmiast wysłał do jednej z miejscowości w gminie Opole Lubelskie patrol. Z uwagi na to, że liczyła się każda minuta i życie ludzkie było zagrożone st. post. Aleksandra Lasek i asp. Łukasz Czapla zareagowali błyskawicznie. Po szybkim dotarciu na miejsce zastali mężczyznę stojącego na środku podwórka, na ubraniu mężczyzny widać było ślady po rozlanej cieczy, a w powietrzu wyczuwalna była woń benzyny. Mężczyzna miał w ręku zapałki.

W tej sytuacji bez zbędnej zwłoki policjanci przystąpili do działania. Policjantka prowadziła rozmowę z mężczyzną próbując go uspokoić i nawiązać z nim dialog. Drugi policjant, wykorzystując tę sytuację obezwładnił go dla jego bezpieczeństwa i zabrał mu zapałki, które trzymał w ręku. Mężczyzna otrzymał specjalistyczną pomoc.

Na skuteczną policyjną interwencję zawsze składa się kilka czynników. Są to m.in. właściwa ocena sytuacji, szybkość i zdecydowane działanie, wiedza oraz odporność na stres, szczególnie gdy chodzi o ludzkie życie. Tak było również w tej sytuacji, szybkie działanie policjantów uratowało życie mężczyzny.

Pamiętaj, kryzysy emocjonalne są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc. Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.