Usiłowali wprowadzić do obiegu fałszywe dolary Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Leszczyńscy policjanci rozbili dwie grupy wprowadzające do obiegu fałszywe studolarówki. Sześć osób trafiło do aresztu, zabezpieczono kilkadziesiąt fałszywych banknotów.

Pod koniec lipca policjanci zostali powiadomieni przez właściciela jednego z kantorów wymiany walut w Lesznie o usiłowaniu wprowadzenia do obiegu dużej ilości banknotów o nominale 100 dolarów amerykańskich, które noszą ślady falsyfikatów. Kiedy pracownik kantoru wyraził swoje wątpliwości co do ich autentyczności usiłujący je wymienić mężczyzna po prostu uciekł pozostawiając przyniesione banknoty. Leszczyńscy kryminalni, zabezpieczyli pozostawione banknoty i rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Produkcja i wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy należy do jednych z najpoważniejszych przestępstw, a procederem tym zajmują się zazwyczaj wyspecjalizowane grupy przestępcze. Ta kategoria przestępstw to zawsze spore wyzwanie dla organów ścigania. Śledczy z leszczyńskiej jednostki po niedługim czasie ustalili osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa. Pierwsze zatrzymania miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie policjanci ujęli 36-letniego obywatela Gruzji, a wkrótce na terenie powiatu leszczyńskiego został zatrzymany jego wspólnik – także 36-letni Gruzin, przy którym znaleźli sporą ilość banknotów EURO oraz dolarów amerykańskich.

Obu mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Lesznie gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzenia do obiegu fałszywych pieniędzy. Następnie prokurator wystąpił o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował ich na okres 3 miesięcy.

Mundurowi analizując zebrane materiały ustali, że aresztowani mogą mieć związek z podobnymi zdarzeniami na terenie kraju, a ich wspólniczką jest 24-letnia obywatelka Mołdawii, która w kantorze w Słupcy wprowadziła do obrotu fałszywe banknoty z wizerunkiem Benjamina Franklina. Mołdawianka została zatrzymana i przekazana funkcjonariuszom ze Słupcy, wobec której sąd również zastosował 3 miesięczny areszt.

Zaledwie kilka dni później leszczyńska komenda ponownie została zaalarmowana przez kolejny leszczyński kantor o próbie wprowadzenia do obiegu 24 studolarówek o cechach falsyfikatu. Tym razem dzięki reakcji pracownika kantoru oraz działań policjantów sprawcy zostali zatrzymani na terenie Leszna.

To trójka obywateli Gruzji – dwie kobiety w wieku 38 i 40 lat oraz 20-letni mężczyzna, przy których ujawniono większą ilość banknotów o nominałach 100 dolarów. Podobnie jak ich rodacy kilka dni wcześniej na wniosek leszczyńskiej prokuratury decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Również i w tym przypadku prowadzone śledztwo wykaże, czy osoby te mają związek z innymi tego typu zdarzeniami na terenie kraju.

Podejrzanym za wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów zgodnie z art. 310 § 2 kodeksu karnego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura oraz policjanci z Leszna prowadzą aktualnie dalsze czynności aby ustalić zakres przestępczej działalności aresztowanych.