Trening szkoleniowy wrocławskich kontrterrorystów Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci wiele uwagi poświęcają podnoszeniu swoich kwalifikacji i trenowaniu zdobytych wcześniej umiejętności. Cyklicznie wymieniają się doświadczeniami z policjantami innych jednostek, tak jak funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy zorganizowali szkolenie z udziałem SPKP w Poznaniu, SPKP w Katowicach, SPKP w Krakowie oraz CPKP „BOA”.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu przez kilka dni na przełomie lipca i sierpnia prowadzili doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Spotkanie treningowe odbyło się w European Security Academy – Training Center. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze: SPKP we Wrocławiu, SPKP w Poznaniu, SPKP w Katowicach, SPKP w Krakowie oraz CPKP „BOA”. Zajęcia realizowane były na strzelnicy wielokierunkowej z wykorzystaniem wielu specjalistycznych akcesoriów strzeleckich takich jak m.in. gongów strzeleckich, popperów, plate racków, przesłon, pojazdu opancerzonego oraz pojazdów nieopancerzonych. Podczas doskonalenia realizowano strzelania szybkie i dynamiczne, sytuacyjne, symulacje zasadzki. Przedsięwzięcie to miało na celu utrzymanie zgodności, jednolitości i prawidłowego przebiegu zagadnień szkoleniowych, a przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego poziomu przygotowania i realizacji ustawowych zadań przez służbę kontrterrorystyczną.