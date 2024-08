Interwencja ratująca życie w oku policyjnej kamery Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj W tej sytuacji o życiu i zdrowiu starszego mężczyzny zadecydowała reakcja świadka oraz sprawne działanie sierż. Patryka Golisza i st. post. Anny Sarnes. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzili resuscytację 75-letniego mężczyzny, który zasłabł na ulicy. Mieszkaniec Opola tracił co jakiś czas funkcje życiowe. Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia ważna jest każda chwila. Nie obawiajmy się reagować, kiedy widzimy, że ktoś może potrzebować naszej pomocy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu sierż. Patryk Golisz i st. post. Anna Sarnes 6 sierpnia kończyli obsługę kolizji. Wówczas jeden z jej uczestników poinformował ich, że zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. Policjanci natychmiast podeszli we wskazane miejsce.

Na miejscu okazało się, że starszy mężczyzna najprawdopodobniej śpiesząc się na autobus zasłabł i upadł na chodnik. Policjanci przystąpili do udzielania mu pomocy. W czasie kiedy sierż. Patryk Golisz wzywał na miejsce karetkę pogotowia, a st. post. Anna Sarnes oceniła stan poszkodowanego i jego przytomność. W trakcie oczekiwania na medyków mężczyzna co jakiś czas tracił funkcje życiowe. Będący na miejscu policjanci prowadzili resuscytację krążeniowo oddechową. Sierż. Patryk Golisz nie zaprzestawał masażu serca, aż do momentu, kiedy to ratownicy przejęli dalsze udzielanie pomocy. Kiedy zapadła decyzja o zabraniu mężczyzny do szpitala, policjanci pomogli także w transporcie 75-latka.

Pomoc przyszła w odpowiednim momencie. Dzięki reakcji świadka i działaniom policjantów mężczyzna szybko trafił do szpitala. Obecnie jego stan jest stabilny. Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia ważna jest każda chwila. Potrzebna jest reakcja - to także poinformowanie służb pod nr 112. Bez niej na działania policjantów, ratowników lub lekarzy może być za późno. Im szybciej osoba poszkodowana trafi na szpitalny oddział ratunkowy, tym większe są szanse na jej uratowanie.

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem niebezpiecznego zdarzenia, postaraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z tymi zasadami:

Oceń bezpieczeństwo poszkodowanego i swoje. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, zadzwoń pod numery alarmowe i postaraj się ewakuować poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Oceń stan poszkodowanego i przytomność. Zapytaj, co się stało. Jeśli poszkodowany Cię słyszy i reaguje – jest przytomny. Jeśli nie ma z nim kontaktu, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

Udrożnij drogi oddechowe. Połóż jedną rękę na czole, a drugą na brodzie poszkodowanego i odegnij jego głowę do tyłu. Usuń widoczne ciała obce z jamy ustnej.

Oceń oddech. Przystaw policzek do twarzy poszkodowanego. Czujesz wydychane powietrze na swoim policzku, widzisz ruchy klatki piersiowej? Poszkodowany oddycha. Jeśli nie jest przytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

Zadzwoń pod numer 999 lub 112 i wezwij pomoc.

Wykonaj resuscytację i zastosuj defibrylator, jeśli go znajdziesz w pobliżu.

Zadbaj o siebie, zanim udzielisz pomocy. Załóż rękawiczki jednorazowe i maseczkę, aby nie narażać się na zakażenie.

