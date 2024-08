Policjanci zapobiegli konfrontacji pseudokibiców na Podkarpaciu Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z KWP w Katowicach wraz z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i policjantami z Podkarpacia udaremnili tzw. ustawkę pseudokibiców. Do walki miało dojść w Radymnie w powiecie jarosławskim. Dzięki szybkiej wymianie informacji i działaniom operacyjnym policjanci zapobiegli starciu chuliganów.

W pierwszy weekend sierpnia, policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z katowickiej komendy wojewódzkiej koordynowali działania służb kryminalnych w związku z przejazdem kibiców z województwa śląskiego na mecz w województwie podkarpackim.

Z informacji uzyskanych przez śledczych z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach oraz kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji Katowicach wynikało, że w sobotę może dojść do konfrontacji siłowej pomiędzy grupami pseudokibiców kilku drużyn.

Policjanci ustalili, że grupa pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn, która jedzie do Jarosławia, a następnie do Radymna na mecz, zamierza zaatakować kibiców jednego z miejscowych klubów piłkarskich i ich sympatyków.

Informacja ta została przekazana podkarpackiej Policji. Mundurowi z Komisariatu Policji w Radymnie zlokalizowali w okolicy dworca kolejowego grupę kibiców dwóch drużyn, które planowały doprowadzić do konfrontacji z kibicami innego klubu piłkarskiego.

Mundurowi nie dopuścili do przegrupowania się pseudokibiców i planowanej „ustawki”. Na miejsce zostały wezwane dodatkowe siły policyjne, a następnie cała grupa została wylegitymowana.

W kilku pojazdach stróże prawa znaleźli sportową odzież i rękawice treningowe do walk. Następnie wszystkie wylegitymowane osoby opuściły teren województwa podkarpackiego.

(KWP w Katowicach / kp)

