Ukradł pieniądze ze sklepu – w trakcie pościgu został zatrzymany przez kryminalnych z Kamiennej Góry Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Kilka chwil zajęło kryminalnym z Kamiennej Góry, aby ustalić, a następnie w bezpośrednim pościgu zatrzymać 27-latka, który wykorzystując nieuwagę pracownika sklepu dostał się do wnętrza szuflady, z której dokonał kradzieży banknotów. Błyskawiczne działanie policjantów pozwoliło na odzyskanie znacznej części skradzionej gotówki. Teraz 27-latek odpowie przed sądem. Za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

We wtorek 6 sierpnia przed południem w jednym ze sklepów na terenie Kamiennej Góry doszło do kradzieży. Jak wynika z akt śledztwa, sprawca, wykorzystując chwilową nieobecność pracownika sklepu dostał się do wnętrza szuflady, z której ukradł banknoty w kwocie nie mniejszej niż 800 zł. Bezpośrednio po dokonaniu czynu mężczyzna wybiegł ze sklepu.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przystąpili do czynności zmierzających do zatrzymania sprawcy. Dość szybko policjanci ustalili, że czynu dokonał 27-latek.

Doświadczonym kryminalnym wystarczyło kilkadziesiąt minut na ustalenia miejsca przebywania sprawcy, który na widok zbliżających się mundurowych podjął ucieczkę. Pościg pieszy trwał jedynie kilka sekund, ponieważ policjanci szybko dogonili, a następnie obezwładnili i zatrzymali 27-latka. W wyniku dalszych działań policjanci odzyskali znaczną część skradzionej gotówki.

W toku wykonywanych czynności procesowych 27-latek z Kamiennej Góry usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za który grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 13.04 MB)