Ofiara ataku agresywnego american bulla w Karwieńskich Błotach Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Wakacyjny pobyt na campingu w Karwieńskich Błotach zmienił się w koszmar, gdy agresywny pies rasy american bully zaatakował 34-letnią mieszkankę powiatu wejherowskiegowejherowskie. Młoda kobieta, chcąc ochronić małoletnie dzieci, stanęła w ich obronie, w wyniku czego odniosła obrażenia ciała. 41-letnia właścicielka psa musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Do zdarzenia doszło we wtorek 6 sierpnia około godziny 21.00 na kempingu w Karwieńskich Błotach. 34-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego, razem z małoletnimi dziećmi przebywała na polu namiotowym. Nagle z pobliskiego kampera, wybiegł w kierunku jej dzieci pies. Kobieta zaczęła krzyczeć, by odwrócić uwagę zwierzęcia z dzieci na siebie. Dzieci uciekły, a pies rzucił się na kobietę w wyniku czego doznała zranienia ręki. Po chwili przybiegła 41-letnia właścicielka psa, która odciągnęła agresywne zwierzę od 34-latki.

Po przyjęciu zawiadomienia policjanci ustalili miejsce przebywania psa i jego właściciela oraz zebrali dokumentację dotyczącą rozpoczęcia obserwacji, w kierunku wykluczenia podejrzenia wścieklizny. Dotarli do świadków, którzy widzieli jak zwierzę szarpało rękę kobiety.

Po ataku, który mógł zakończyć się tragicznie, właściciel psów poniesie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Policjanci podjęli działania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ukarania sprawcy.

Właściciel psów usłyszy zarzuty, które mogą skutkować do 2 lat pozbawieniem wolności. Kobieta odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie czynności narządu. Za naruszenie przepisu o nadzorze nad psem właściciel może ponadto zostać ukarany grzywną do 1000 zł.

To zdarzenie otwiera dyskusję na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności właścicieli zwierząt. Wiele osób zastanawia się, jakie kroki można podjąć, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi, na przykład chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela przepis kodeksu wykroczeń.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej, czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy, jak i prawa miejscowego.