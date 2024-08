Policyjny Black Hawk z Bambi Bucket - ćwiczenia policyjnych lotników i strażaków Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Polska Policja dysponuje obecnie czterema Black Hawkami, a piąty zostanie dostarczony do końca tego roku. Maszyny te oprócz zadań stricte policyjnych, świetnie sprawdzają się w działaniach ratowniczych, lotach ratujących życie czy podczas działań gaśniczych, prowadzonych przy wykorzystaniu Bambi Bucket, np. w parkach narodowych.

W przypadku pożaru nie zawsze wykorzystanie strażackich wozów gaśniczych jest wszędzie możliwe. Trudnodostępny obszar objęty pożarem często można gasić jedynie z powietrza przy użyciu specjalnie zaprojektowanych samolotów lub też śmigłowców wyposażonych w Bambi Bucket.

Latanie maszyną z podwieszonym do niej zbiornikiem często w trudnych warunkach związanych z dużym zadymieniem oraz wysoką temperaturą, nie jest łatwym zadaniem i wymaga od załogi doświadczenia i precyzji, poprzedza je wiele godzin szkoleń. Ważne jest wówczas wypracowanie wspólnych ze strażakami procedur działania, zasad komunikacji i łączności, by akcja gaśnicza przebiegła zgodnie z planem.

Podwieszane zbiorniki na wodę już nie raz wykorzystywane były podczas wspólnych akcji gaszenia pożarów przez policyjnych lotników i strażaków zarówno w kraju (np. w Biebrzańskim Parku Narodowym, na Mazowszu czy Podlasiu), jak i poza jego granicami (na południu Turcji czy w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria).

Tym razem podczas cyklicznych ćwiczeń na lotnisku Warszawa-Babice policjanci i strażacy realizowali praktyczny epizod z wykorzystaniem Black Hawka, w którym doskonalili tankowanie z bojowych wozów PSP podwieszonego zbiornika na wodę i zrzut wody w wyznaczonym miejscu. Wszystko po to, by w realnej sytuacji, np. gdy przyjdzie gasić pożar w parkach narodowych, w miejscach przygodnych i trudnodostępnych, byli jak najlepiej przygotowani.

W każdej akcji gaśniczej kluczową rolę odgrywa także wyposażenie obu służb. Komenda Główna Policji zabiega o zakup i dostawę sprzętu oraz zbiorników podwieszanych typu “Bambi Bucket”: zestawów umożliwiających transport na podwieszeniu zewnętrznym drogą powietrzną specjalistycznego wyposażenia gaśniczego i naziemnych zbiorników do poboru wody z wykorzystaniem systemu Bambi Bucket, przystosowanych m.in. do pracy ze śmigłowcem S-70i Black Hawk. Zakup jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”, tego samego, w którym zakupiono już dwie maszyny tego typu (jeden Black Hawk jest już w służbie, dostarczenie drugiego planowane jest do końca br.).

Tekst/foto: mł. insp. Anna Kędzierzawska, BKS KGP

Film: mł. asp. Tomasz Lis, BKS KGP

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej ►