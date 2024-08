Policjanci pomogli starszej kobiecie Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj Zaczęło się od telefonu jednego z członków rodziny 77- letniej mieszkanki Sieradza. Kobieta poinformowała dyżurnego sieradzkiej komendy, że od kilku dni nie ma żadnego kontaktu z bliską krewną. Wzbudziło to u niej duże zaniepokojenie, ponieważ sieradzanka jest osobą samotną i bardzo schorowaną. W związku z podejrzeniem sytuacji zagrażającej życiu starszej kobiety, na pomoc natychmiast ruszyli funkcjonariusze z sieradzkiej komendy. Pomoc przyszła na czas i udało się pomóc kobiecie.

W środę 7 sierpnia roku tuż po godzinie 16.00 dyżurny sieradzkiej komendy odebrał telefon od kobiety, która jest krewną 77- letniej mieszkanki Sieradza. Zaniepokojona poinformowała oficera dyżurnego, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu ze swoją krewną, która jest osobą starszą i mocno schorowaną. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego starszy posterunkowy Rafał Kawecki oraz starszy posterunkowy Milena Dębiaki.

Na miejscu nikt nie otwierał drzwi. Z mieszkania nie dochodziły żadne odgłosy. Gdy policjanci zapytali sąsiadów, kiedy po raz ostatni widzieli sąsiadkę, okazało się, że ostatni raz była widziana w poprzednim tygodniu. Z uwagi, iż nie było żadnego kontaktu z 77-letnią sieradzanką do pomocy wezwano straż, która po awaryjnym otwarciu okna umożliwiła wejście do mieszkania. Gdy policjanci weszli do środka, kobieta leżała na podłodze, była przytomna, jednak nie można było z nią nawiązać kontaktu słownego. Po chwili na miejsce przybył zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał kobietę do szpitala.

Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie. Dzięki czujności członka rodziny i szybkiej reakcji policjantów 77-letnia kobieta w porę otrzymała pomoc.

Mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, policjanci apelują do osób cierpiących na różne schorzenia, aby nosiły dokumenty oraz opaski ratunkowe na ręku, które to w chwili braku kontaktu z osobą, bądź też zasłabnięcia pozwolą służbom ratowniczym na zdecydowane działanie i celową pomoc. Czasem Kilka prostych działań może uratować zdrowie i życie ludzkie.