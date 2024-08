Wyjątkowa wizyta młodego bohatera w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj 7-letni Lucjan, którego życie od samego początku jest związane z Policją, odwiedził toruńską komendę. Historia jego narodzin jest wyjątkowa. Gdy mama chłopca potrzebowała pilnej pomocy funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego, eskortowali ją do szpitala. Po kilku latach chłopiec miał okazję spotkać mundurowych, zobaczyć policyjny sprzęt z bliska i spełnić marzenia.

Wczoraj (8 sierpnia) mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu mieli zaszczyt gościć wyjątkowego chłopca, który jeszcze zanim przyszedł na świat, zyskał szczególną więź z naszymi funkcjonariuszami.

7 lat temu, gdy Lucjan był jeszcze w brzuszku swojej mamy, w obliczu zbliżających się narodzin konieczna była pilna pomoc. Policjanci z toruńskiej "drogówki" zorganizowali eskortę na sygnale, aby rodzice mogli bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych kobieta bezpiecznie dotarła do szpitala, co miało kluczowe znaczenie dla zdrowia jej dziecka.

Lucjana przywitał osobiście Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu komisarz Tomasz Markowski, który wręczył mu pamiątkowe upominki. Wśród prezentów znalazła się policyjna maskotka Polfin i inne drobne gadżety, które sprawiły dziecku radość. Po krótkim spotkaniu z Komendantem chłopiec miał okazję zwiedzić komendę i zobaczyć z bliska, jak wygląda codzienna praca stróżów prawa. Szczególne wrażenie zrobiły na nim policyjny motocykl oraz radiowóz.

Funkcjonariusze z radością zaprezentowali, jak działa sprzęt wykorzystywany na co dzień, co wywołało na twarzy chłopca ogromny uśmiech. Dodatkową atrakcją były opowieści policyjnego przewodnika psów służbowych oraz demonstracja umiejętności jego czworonożnego partnera.

Dla chłopca było to spełnienie marzeń i niezapomniana przygoda, a dla naszych funkcjonariuszy możliwość ponownego spotkania z młodym bohaterem.