Czterech mężczyzn zatrzymanych do sprawy pobicia ze skutkiem śmiertelnym

Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj

Kryminalni zatrzymali czterech mieszkańców Gdyni, którzy brali udział w bójce. Do zdarzenia doszło wczoraj po 16.30 przy ul. Widnej. Pokrzywdzony został przewieziony w stanie ciężkim do szpitala, niestety nie udało się go uratować. Kryminalni bardzo szybko ustalili tożsamość czterech mężczyzn i jeszcze wczoraj trzech zostało zatrzymanych. Dziś przed 10.00 do sprawy został zatrzymany czwarty mężczyzna. Śledczy ustalają szczegóły i okoliczności tego przestępstwa.