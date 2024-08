Policjant na wolnym udzielił pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj Białostocki policjant na dniu wolnym od służby jadąc drogą DK 64 zauważył zderzenie dwóch pojazdów, które stały na poboczu. Funkcjonariusz udzielił rannym pierwszej pomocy i kontrolował stan zdrowia uczestników wypadku do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Policjant z białostockiego oddziału prewencji wracając do Białegostoku drogą DK 64 zauważył wypadek dwóch aut, toyoty i kia. Niezwłocznie zatrzymał się i pobiegł do uczestników. W pierwszym z samochodów były dwie osoby dorosłe, natomiast w drugim siedział mężczyzna i 12-letni chłopiec. Nastolatek był wyraźnie przestraszony całą sytuacją. Z pojazdów wyszły wszystkie osoby, oprócz chłopca, który czuł się słabo i uskarżał sie na ból w klatce piersiowej. Policjant zadziałał natychmiast. Pomógł 12-latkowi wyjść z samochodu i zaprowadził go w bezpieczne miejsce. Podał mu wodę i monitorował jego stan zdrowia. Udzielił pomocy również pozostałym uczestnikom, jednocześnie zabezpieczając miejsce, aby nie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Powiadomił także o wszystkim służby, które przyjechały na miejsce wypadku.

Udzielający pomocy policjant podkreślił rolę i zaangażowanie innych kierowców współuczestniczących w akcji ratunkowej, którzy wykazywali gotowość bezpośredniej pomocy poszkodowanym. Mundurowy twierdzi, że pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie od czasu i okoliczności, stanowi bezwarunkowy obowiązek każdego funkcjonariusza.