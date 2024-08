Porozumienie o współpracy z dolnośląskimi instytucjami edukacyjnymi Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj 9 sierpnia o godz. 10:00 w budynku Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty 5 instytucji edukacyjnych odpowiedzialnych za dolnośląskie nauczanie uroczyście podpisało porozumienie współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. To pierwsze w Polsce porozumienie współpracy o takim zasięgu.

"Stopień przestępczości w Internecie ciągle wzrasta, a bezpieczeństwo w Internecie stało się nie tylko priorytetem, ale koniecznością – mówi mł.insp. Maciej Bojczuk Naczelnik Zarządu CZBC we Wrocławiu. Najważniejszą obroną przed tymi zagrożeniami jest świadomość, bycie na bieżąco z najnowszymi sposobami ataków oraz zrozumienie ich mechanizmu".

9 sierpnia br. w budynku Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości a:

Dolnośląskim Kuratorem Oświaty;

Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli;

Zespołem Szkół Teleinformatycznych we Wrocławiu;

Akademickim Liceum ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej;

I LO w Wałbrzychu.

Podpisanie porozumień oznacza, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie będą mieli dostęp do szkoleń z udziałem funkcjonariuszy, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości.



Co to oznacza w praktyce? Że poziom edukacyjny nie będzie sprowadzał się do ogólnej wiedzy przekazywanej w książkach i publikacjach, ale do nauki „od kuchni” – konkretne przypadki, konkretne, sprawy, prawdziwe realizacje, realne zagrożenia.

"To porozumienie to nowy etap w procesie kształcenia – mówi Ewa Skrzywanek – Dolnośląski Kurator Oświaty, bowiem nie dotyczy jedynie teorii, ale także praktyki w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także związanej z tymi zagadnieniami profilaktyki i prewencji".

Spośród wszystkich szkół na terenie województwa dolnośląskiego pilotażowo wybrane zostały trzy szkoły średnie, które kształcą młodzież na kierunkach informatycznych. To właśnie ta młodzież, interesująca się światem wirtualnym, będzie miała dostęp do wiedzy wykraczającej poza obszar nauczania podstawowego.

Współpraca w ramach porozumień ma na celu umożliwienie uczniom:

wzięcia udziału w zajęciach z funkcjonariuszami i pracownikami Zarządu we Wrocławiu CBZC, podnoszącymi poziom świadomości i wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością;

poszerzania wiedzy na temat najczęstszych zagrożeń cybernetycznych, cyberprzestępstw oraz konsekwencji związanych z popełnianiem tych przestępstw, w tym zapoznania się z rodzajami przestępstw w sieci;

zdobycia i ukształtowania wiedzy w zakresie profilaktyki i prewencji związanej z cyberzagrożeniami;

pogłębienia zainteresowań w obszarze nauk związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości oraz rozpropagowanie możliwości rozwoju w strukturach CBZC po zakończeniu edukacji;

korzystania z wiedzy oraz doświadczenia przedstawicieli CBZC.