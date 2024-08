Nie żyje 3 – letnia dziewczynka, a jej matka usłyszała zarzuty i jest aresztowana Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siedlcach wyjaśniają okoliczności śmierci trzyletniej dziewczynki z Siedlec. Matka dziecka usłyszała prokuratorskie zarzuty i kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie.

W nocy z 1 na 2 sierpnia oficer dyżurny siedleckiej komendy został powiadomiony o zgonie jej 3-letniej dziewczynki. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, w domu zastali matkę dziecka i jej koleżankę. Służbom medycznym przybyłym na miejsce, pomimo podjętych czynności reanimacyjnych, nie udało się uratować dziewczynki. Ze wstępnych informacji wynikało, że dziecko było niepełnosprawne i od urodzenia cierpiało na wiele schorzeń, które zdaniem matki doprowadziły do śmierci. W toku wykonywanych czynności policjanci zaczęli nabierać podejrzeń, co do przyczyn zgonu 3-latki. Dziecko było skrajnie zaniedbane i wychudzone. Na miejsce wezwany został prokurator, pod którego nadzorem wykonywano czynności i który zadecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

W związku z podejrzeniami mundurowych, że do śmierci dziecka mógł ktoś się przyczynić, wykonali szereg czynności związanych ze sprawdzeniem sytuacji rodzinnej dziecka, jak również przebiegu opieki nad nim. Rozpytali najbliższą rodzinę, sąsiadów i znajomą 25-letniej matki dziewczynki. Zatrzymano i przesłuchano partnera matki dziecka, który nie mieszkał z nią, jednak po przesłuchaniu mężczyzna został zwolniony.

We wtorek 6 sierpnia wykonano sekcję zwłok dziewczynki, której wyniki poznamy w przyszłym tygodniu.

Policjanci zatrzymali matkę dziecka, a prokuratura postawiła 25-latce zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan zdrowia oraz nieumyślne spowodowanie zgonu, do których kobieta się przyznała. Kobieta decyzją sądu kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym.

Autor: kom. Ewelina Radomyska