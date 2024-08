W obszarze zabudowanym pędził z prędkością 130 km/h Data publikacji 10.08.2024 Powrót Drukuj W ręce policjantów z częstochowskiej drogówki wpadł kierujący osobówką. Miał on w obszarze zabudowanym na liczniku o 80 km/h za dużo. Mieszkaniec Mstowa został ukarany wysokim mandatem, punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy.

28-letni mieszkaniec Mstowa do policyjnej kontroli został zatrzymany, gdy kierując rozpędzonym do 130 km/h autem nie zważał na to, że porusza się w obszarze zabudowanym. Drogowy pirat został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Mundurowi zatrzymali też jego prawo jazdy.

Przypominamy, że droga to nie tor wyścigowy! Apelujemy o respektowanie obowiązujących limitów prędkości!

Od 17 września ubiegłego roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Głównym celem zmian był sposób kasowania zgromadzonych punktów. Obowiązują one przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia, a nie jak do niedawna - przez rok. Zniesione zostały również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

W przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, zastosowana została tzw. "recydywa". Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy, niż dotychczas.

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych;

41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;

51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;

61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;

71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych.