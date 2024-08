Wakacje na motocyklu Data publikacji 10.08.2024 Powrót Drukuj Od początku wakacji na Lubelszczyźnie motocykliści uczestniczyli w 28 wypadkach drogowych. 4 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 24 doznało obrażeń. Z winy motocyklistów doszło do 11 wypadków, których główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezpieczną i ostrożną jazdę.

Minęła już połowa wakacji. Letnia aura sprawia, że więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Dlatego zamiast wsiąść do nagrzanego samochodu, wybieramy jednoślady – motocykl, motorower, rower czy hulajnogę elektryczną. Bezpieczeństwo podróżujących jednośladami zależy od wielu czynników, chociażby od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejszym jest jednak przestrzeganie przez nich przepisów, którym podlegają jako pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego.

Od początku wakacji, czyli od 21 czerwca do wczoraj, tj. 9 sierpnia na Lubelszczyźnie motocykliści uczestniczyli w 28 wypadkach drogowych i 62 kolizjach drogowych. Niestety 4 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 24 doznało obrażeń. Z winy motocyklistów doszło do 11 wypadków, których główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Motocykliści, którzy przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy uważają opinie krążące o ich środowisku za bardzo krzywdzące. Wskazują jednocześnie, że większość kierujących motocyklami to prawdziwi pasjonaci, dla których przejażdżka jednośladem to forma relaksu i okazja do spotkań z przyjaciółmi. Niestety zdarzają się również i tacy amatorzy jazdy na motocyklach, którzy notorycznie łamią przepisy.

Znaczny odsetek wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowany tym, że kierowcy samochodów po prostu ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc jednośladem, musimy zadbać o to, żeby być widocznym. Zamiast kupować czarny kask warto wybierać jasny. Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawią, że zostaniesz szybciej zauważony na drodze. Uważajmy na pieszych. Przepuszczajmy na pasach przechodniów, pokażmy wszystkim, że motocykliści potrafią się zachować kulturalnie. Niektórzy motocykliści rzadko kiedy używają kierunkowskazów, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

( KWP Lublin/al)