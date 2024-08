Zaginiony mężczyzna w porę odnaleziony Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Piotrkowscy policjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 72-letniego mieszkańca gminy Sulejów. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna ma problemy z pamięcią, a noc spędził poza domem. Na szczęście dobre rozpoznanie i szybkość reakcji funkcjonariuszy pozwoliła aby senior bezpiecznie wrócił do domu.

W niedzielę. 10 sierpnia 2024 roku piotrkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że 72-letni mężczyzna poprzedniego dnia, około godziny 19.00 wyszedł ze swojego domu i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Zgłaszający oświadczyli również że mężczyzna ma problemy z pamięcią i nie posiada telefonu komórkowego. Wiedząc, że w takim przypadku czas płynie na niekorzyść policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Po ustaleniu dokładnego rysopisu, a także ubioru policjanci oraz niezbędnych faktów ustalili, że był on w sklepie w Przygłowie. Istniało również duże podejrzenie, że mógł kierować się do Piotrkowa, do poprzedniego miejsca zamieszkania. Po dokładnym sprawdzeniu 72-latek został odnaleziony na jednej z ulic Piotrkowa Trybunalskiego. Po zbadaniu mężczyzny przez wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego 72-latek, cały i zdrowy został przekazany rodzinie.

Policjanci przypominają, aby zwracać szczególną uwagę na osoby starsze. Zadbajmy aby osoby te w momencie wyjścia z domu miały ze sobą naładowany telefon komórkowy, a także aby informowały nas gdzie dokładnie się wybierają. W przypadku, kiedy osoba starsza ma problemy z pamięcią, czy zdrowiem, bądź nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji nie pozwólmy aby bez opieki opuszczała miejsce zamieszkania.

Pamiętajmy też, że koniec lata i początek jesieni to wspaniały czas dla grzybiarzy, jednak zwiększmy ostrożność jeżeli chodzi o osoby starsze wybierające się do lasu. Przypomnijmy sobie, a także seniorom kilka zasad bezpieczeństwa w przypadku wyjścia na grzybobranie, aby bezpiecznie wrócić do domu:

Zadbajmy aby zawsze mieć naładowany telefon komórkowy.

Miejmy również ze sobą coś do jedzenia i picia, a w przypadku przyjmowania leków należy również je ze sobą zabrać.

Zadbajmy również o elementy odblaskowe i naładowaną latarkę, aby w przypadku zagubienia być bardziej widocznym.

Zawsze kiedy wybieramy się na grzybobranie powiedzmy gdzie się wybieramy i o której planujemy powrót.

Do lasu wybierajmy się w godzinach porannych, pamiętając, że w lesie szybciej zapada zmrok i jest większe prawdopodobieństwo utraty orientacji.

Na grzybobranie starajmy się wybierać z grupą osób, a podczas leśnych spacerów nawołujmy się, aby nikt nie oddalił się od grupy.

Postarajmy się, aby zapewnić seniorom bezpieczeństwo, a na grzybobranie wybierać się wspólnie.