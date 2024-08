Akcja ratunkowa na wodach Zalewu Sulejowskiego Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Okres wakacji to czas, kiedy chętnie wypoczywamy nad wodą. Pamiętajmy jednak aby być dobrze przygotowanym, a w dużej mierze zwracać uwagę na warunki pogodowe. O tym, jak jest to ważne przekonały się dwie osoby, których jacht żaglowy w wyniku silnych podmuchów wiatru przewrócił się na wodach Zalewu Sulejowskiego. Na szczęście po szybkiej interwencji policyjnych wodniaków, cali i zdrowi, wraz z łodzią trafili do przystani.

11 sierpnia 2024 roku około godziny 11:20 piotrkowscy policjanci pełniący na co dzień służbę na policyjnych łodziach motorowych, na wodach Zalewu Sulejowskiego, na wysokości miejscowości Barkowice Mokre zauważyli przewrócony jacht żaglowy typu „Piorun”. Obok niej, w wodzie znajdowały się dwie osoby. Policjanci od razu rozpoczęli akcję ratunkową. Po dopłynięciu do osób znajdujących się w akwenie od razu rozpoczęli podjęcie ich z wody. Po zapewnieniu bezpieczeństwa oraz komfortu termicznego policyjni wodniacy zaczęli podnosić łódź. W tym samym czasie świadkowie zdarzenia pływający po wodach zalewu pomogli z wody wyjmować rzeczy osobiste kobiety i mężczyzny. Policyjni wodniacy po odwróceniu łodzi wraz z poszkodowanymi bezpiecznie odholowali ją do portu. Na szczęście w tym przypadku nikt nie odniósł obrażeń. Korzystający z jachtu żaglowego posiadali środki bezpieczeństwa w postaci kamizelek ratunkowych, co pozwoliło unieść się na powierzchni wody. Sternik jachtowy był trzeźwy.

Policjanci przypominają, że korzystanie ze sprzętu wodnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a bezpieczeństwo własne i innych uczestników jest priorytetem. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu wodnego, należy sprawdzić prognozę pogody, aby uniknąć nagłych załamań warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, że ważnym obowiązkiem jest zakładanie środków bezpieczeństwa w postaci kapoków, które mogą uratować życie w przypadku nieoczekiwanych wypadków. Warto również pamiętać o tym, aby poinformować innych o swoich planach i miejscu przebywania na wodzie. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku to kluczowe elementy odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu wodnego.