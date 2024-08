Zatrzymany 48-latek odpowie za dokonanie innej czyności seksualnej wobec małoletniego Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, w związku z uzyskaną informacją, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o publicznie onanizowanie się przed małoletnim poniżej 15 roku życia. 48-latek usłyszał łącznie 2 zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyźnie może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 10 sierpnia 2024 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o publiczne onanizowanie się przed małoletnim poniżej 15 roku życia. Mundurowi ustalili również, że mężczyzna kilka dni wcześniej dopuścił się podobnego czynu. Co więcej, 48-latek w przeszłości wielokrotnie załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w centrum Kościerzyny, na oczach przechodniów, za co był karany.

Mężczyźnie, na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, przedstawione zostały łącznie 2 zarzuty, za publiczne masturbowanie się przed małoletnimi poniżej 15 roku życia. Dodajmy, że mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na inne zachowania tego mężczyzny, który m.in. zaczepiał ludzi prosząc o pieniądze, spał na ławce w centrum miasta czy pił alkohol w miejscu publicznym.

Policja za pośrednictwem prokuratury wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do którego sąd się przychylił, wydając postanowienie o zastosowaniu tego najsurowszego środka zapobiegawczego na 3 miesiące. Teraz 48-latek będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 8 lat pozbawienia wolności.