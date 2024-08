Policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwa w Internecie Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa "na Blika. Mężczyźni swoim działaniem spowodowali straty na blisko 150 tys. złotych. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych, trzeci został objęty policyjnym dozorem. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Północ przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o oszustwa. Do zatrzymań doszło 6 sierpnia na terenie Poznania. Zatrzymani byli podejrzani o dokonywanie wypłat z bankomatów metodą na tzw. Blika. Kryminalni z Północy nad tą sprawą pracowali od kilku miesięcy.

Policjanci ustalili, że sprawcy wprowadzali w błąd osoby, które oferowały różne przedmioty na sprzedaż na popularnych serwisach aukcyjnych. Kontaktowali się z nimi przez Internet i tak kierowali rozmową, aby pokrzywdzeni wchodzili na specjalnie spreparowane strony przypominające witryny prawdziwych banków. Dzięki temu przestępcy uzyskiwali dostęp do kont bankowych, które były następnie okradane. Mężczyźni działali na terenie całego kraju. Policjanci ustalili 8 osób pokrzywdzonych, ale nie wykluczone, że może ich być więcej, gdyż sprawa ma charakter rozwojowy. Dwóch z nich decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu, trzeci został objęty policyjnym dozorem. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi do 8 lat więzienia.

To nie pierwsza realizacja i zatrzymania za tego typu przestępstwa na terenie KP Poznań – Północ. 15 maja 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KP Poznań - Północ doprowadzili do zatrzymania mężczyzny, który dokonywał przestępstw o podobnych charakterze. Sąd Rejonowy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 17 lipca 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego przy współudziale funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doprowadzili do aresztowania dwóch mężczyzn, którzy dokonywali przestępstw na tzw. Blik oraz jednego nieletniego, o którego losie decydować będzie Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce.