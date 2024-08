Z chronionego konwoju skradziono znaczną kwotę pieniędzy. Sprawcy w rekach policji Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Skuteczna wymiana informacji oraz podjęcie wspólnych doskonale skoordynowanych działań policjantów z Nowej Rudy, Wrocławia i Pucka zaowocowało zatrzymaniem dwóch sprawców.Mężczyźni wykorzystując nieuwagę konwojenta dokonali kradzieży trzech kopert z zawartością w postaci banknotów różnych nominałów o łącznej wartości 83.200 zł. Skrupulatnie wykonane czynności służbowe, doskonałe rozpoznanie topografii terenu dość szybko doprowadziły policjantów do sprawców czynu. W toku prowadzonych czynności procesowych mężczyźni przyznali się do popełniania czynu. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło w sobotnie popołudnie 3 sierpnia 2024 r., przy jednej z placówek handlowych w Nowej Rudzie. Jak wynika z akt śledztwa sprawcy wykorzystując nieuwagę konwojenta, który w tym momencie pobierał kolejne przesyłki z pobliskiego sklepu, z wnętrza samochodu służbowego dokonali kradzieży trzech kopert. Śledczy ustalili, że wewnątrz kopert znajdowały się banknoty różnych nominałów o łącznej wartości 83.200 zł.

Kiedy już konwojent zorientował się, że koperty zostały skradzione to niezwłocznie o tym fakcie poinformował policję. Na tej podstawie funkcjonariusze niezwłocznie podjęli intensywne działania operacyjne zmierzające do ustalenia sprawców czynu, a co ważniejsze do ich zatrzymania.

Dość szybko, bo już na drugi dzień po zdarzeniu w ręce policjantów trafiło dwóch mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Zatrzymania 49-latka na terenie Wałbrzycha dokonali policjanci z Nowej Rudy. Mundurowi ustalili, że tuż po dokonaniu czynu mężczyźni podzielili się skradzionymi pieniędzmi, a następnie rozdzielili. W toku prowadzonych czynności stróże prawa odzyskali część skradzionych pieniędzy, które znajdowały się w posiadaniu 49-latka. Banknoty zostały skrzętnie ukryte, jednak całe staranie na nic. W chwili obecnej trwają czynności służbowe zmierzające do odzyskania pozostałej kwoty.

W tym samym czasie w ręce mundurowych wpadł drugi ze sprawców. Zatrzymania 46-latka dokonali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Jak się okazało mężczyzna po dokonanym przestępstwie wyjechał na wakacje. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli banknoty w łącznej kwocie 41.400 zł, które sprawca pozyskał z tytułu popełnionego przestępstwa. W toku prowadzonych czynności dowodowych zatrzymany przyznał się do zarzucanego czynu.

Bezpośrednio po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych i zebraniu do sprawy materiału dowodowego 46 i 49-latek zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, gdzie usłyszeli zarzuty przestępstwa kradzieży.

W ubiegły piątek 9 sierpnia br., prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, oraz zakazu opuszczania kraju, a wobec starszego współsprawcy dodatkowo poręczenie majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.