Nie daj się oszukać na policjanta, bankowca czy prokuratora - zadzwoń pod nr 47 72 33 222

Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj

Tylko w ostatnich dniach policjanci z różnych jednostek garnizonu stołecznego zatrzymali cztery osoby, które wykorzystując metodę oszustwa na tzw. policjanta pozbawiły dużych kwot pieniędzy siedem osób. Poszkodowani stracili łącznie 308 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali już tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Kolejny raz apelujemy o nieprzekazywanie pieniędzy telefonującym do nas obcym osobom! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o udział we wspólnej akcji i przekazanie pieniędzy! Jeśli podejrzewasz, że telefonował do Ciebie oszust, powiadom stołecznych policjantów nr tel. 47 72 33 222.