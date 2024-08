Będąc na urlopie na Dolnym Śląsku, zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj Policyjna intuicja nie zawiodła i tym razem — funkcjonariusz Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, będąc na urlopie na terenie Dolnego Śląska, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 2 promile. Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji, który został wezwany na miejsce. Teraz kierujący za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

11 sierpnia br. około godziny 20.20 policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej w Warszawie będąc na urlopie, zwrócił uwagę na nietrzeźwego mężczyznę, który zaopatrywał się w sklepie w napoje alkoholowe. Mężczyzna wraz z zakupionym towarem wsiadł do pojazdu i przekręcił kluczyk w stacyjce. Funkcjonariusz z uwagi na swoje doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę postanowił zareagować i nie dopuścić do ewentualnej tragedii. Policjant podbiegł do pojazdu i wyciągnął kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając tym samym dalszą jazdę.

Woń alkoholu i sposób poruszania się mężczyzny wskazywały, że mógł być on pod wpływem alkoholu. O swoich podejrzeniach policjant powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a sam na ul. Wolności w Jeleniej Górze zatrzymał kierującego. Przeprowadzone badanie wykazało 2 promile alkoholu w organizmie 47-latka. Podczas kontroli był on agresywny wobec funkcjonariuszy, którzy pojawili się na miejscu, chciał oddalić się z pojazdu i odmawiał również podania swoich danych.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a pojazd odholowany na parking. Teraz za przestępstwo, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

Przebywający na naszym terenie funkcjonariusz udowodnił, że policjantem się jest, a nie bywa. Za właściwą postawę dziękujemy.