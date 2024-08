Akcja wałbrzyskich policjantów w Warszawie. Szajka włamywaczy rozbita

Data publikacji 13.08.2024

W ostatnim czasie na terenie Wałbrzycha doszło do włamania do mieszkania na Podzamczu. Policjanci pionu kryminalnego tej komendy przeprowadzili więc szeroko zakrojone działania operacyjne celem ustalenia, kto może stać za tym przestępstwem. Zebrane informacje doprowadziły mundurowych do Warszawy, gdzie w ich ręce wpadło trzech mężczyzn w wieku od 23 do 36 lat. Na terenie stolicy policjanci zabezpieczyli sporą ilość mienia, która pochodziła z kradzieży. Decyzja sądu nie mogła być inna - cała trójka została tymczasowo aresztowana na najbliższe trzy miesiące. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, a sprawa ma charakter rozwojowy.