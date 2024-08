Poszukiwany listem gończym 26-latek wypłynął z kolegą SUP-em na Zatokę Gdańską. Mężczyźni nie mieli przy sobie środków ratowniczych, obaj byli nietrzeźwi Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku zatrzymali 26- latka poszukiwanego listem gończym za oszustwa. Mężczyzna razem z kolegą wypłynął SUP-em na Zatokę Gdańską. Mężczyźni nie mieli przy sobie żadnych środków ratowniczych, obaj byli pod wpływem alkoholu. Policjanci ukarali ich mandatami karnymi za brak kamizelek ratunkowych. Mężczyzn doholowano do brzegu. 26- latek prosto z plaży został doprowadzony do Pomieszczenia Dla Osób Zatrzymanych. Mężczyzna trafi do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną karę 150 dni pozbawienia wolności.

Wczoraj, 13 sierpnia o godzinie 14:30 policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku podczas patrolowania wód zatoki, na wysokości kąpieliska miejskiego w Gdyni podjęli interwencję wobec osób, które bez kamizelek ratunkowych pływały na SUP-ie. Policjanci wylegitymowali dwóch obywateli Ukrainy wieku 26 i 25-lat, sprawdzili również ich trzeźwość. AlcoBlow wykazał, że obaj znajdują się pod wpływem alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu mężczyzn w systemie policyjnym, okazało się, że 26-latek jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Gdyni za oszustwa. Ma do odbycia karę 150 dni pozbawienia wolności.

Mężczyźni wraz z deską zostali doholowani do brzegu. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 złotych za brak środków ratowniczych.

26-latek z kolei został zatrzymany i prosto z plaży policjanci doprowadzili go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mężczyzna wkrótce trafi do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną mu karę.

WAŻNE:

Korzystając ze sprzętu pływającego, pamiętajmy o założeniu kamizelki asekuracyjnej lub kapoka. Obowiązkowo taki sprzęt musi być częścią wyposażenia sprzętu, którym pływamy.

Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, kajakami czy innym sprzętem wodnym będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – jest to niebezpieczne dla nas oraz innych osób, również dla tych, które będą podejmowały akcję ratunkową, gdy dojdzie do wypadku.