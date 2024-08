Dzielnicowy z Debrzna w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj W minioną sobotę dzielnicowy z Debrzna po służbie w sklepie spożywczym, w Starym Gronowie, w gminie Debrzno zauważył, jak obsługa sklepu wyprosiła jednego z klientów. Mężczyzna był pod znacznym wpływem alkoholu i po opuszczeniu sklepu wsiadł do stojącego na parkingu volkswagena i próbował odjechać. Policjant podbiegł do samochodu, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. 50-letni mężczyzna z powiatu sępoleńskiego, został zatrzymany, pobrano od niego krew do badania na zawartość alkoholu, dodatkowo okazało się, że ma dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W ubiegłą sobotę, 10 sierpnia około godziny 18:00 w Starym Gronowie, w gminie Debrzno dzielnicowy st.asp. Mateusz Komenda z Posterunku Policji w Debrznie robił po służbie zakupy w sklepie spożywczym, gdy już kończył, zauważył, że obsługa sklepu wyprosiła klienta, którego zachowanie wskazywało, że jest pod znacznym wpływem alkoholu. Policjant zainteresował się tym, co zrobi ten mężczyzna i zauważył na zewnątrz sklepu, że ten wsiada do osobowego volkswagena i próbuje odjechać. Natychmiast podbiegł do auta otworzył drzwi i zabrał kierowcy kluczyki uniemożliwiając mu dalszą jazdę, poinformował kierowcę, że jest policjantem i wezwał funkcjonariuszy z komendy w Człuchowie.

Po chwili przyjechali policjanci z drogówki, którzy próbowali przebadać alkotestem 50-letniego kierowcę z powiatu sępoleńskiego, jednak z uwagi na stan upojenia alkoholowego kierowca nie był w stanie dmuchnąć w urządzenie, został zatrzymany, pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie. Sprawdzenie kierowcy w policyjnych systemach pokazało również, że ma on dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Samochód został odholowany na policyjny parking.

Nieodpowiedzialne zachowanie i brak wyobraźni 50-letniego mężczyzny mogło doprowadzić do tragedii. Zdecydowana postawa i szybkie działanie policjanta doprowadziło do wyeliminowania zagrożenia, jakim był nietrzeźwy kierowca na drodze i być może pozwoliło to na uniknięcie tragedii.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.