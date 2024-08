Prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających - policyjna interwencja w oku kamery Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki zatrzymali do kontroli 49-letniego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska. Podczas interwencji okazało się, że kierujący prowadził auto pod wpływem środków odurzających, ale to nie wszystko… W trakcie sprawdzania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków akcyzy, które należały do zatrzymanego. Podejrzanemu może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Każdego dnia funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wyjeżdżają na drogi miasta i powiatu wrocławskiego. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ponad miliona osób, które są mieszkańcami tego regionu.

W minionym miesiącu patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierującego seatem. Mężczyzna, który kierował pojazdem, był bardzo przestraszony, zdenerwowany oraz niespokojny. Uwagę mundurowych przykuły również wąskie źrenice i przekrwione oczy. Podczas rozmowy przyznał, że zażywał narkotyki w postaci marihuany oraz amfetaminy.

W związku z powyższym 49-latek został poddany badaniu na zawartość środków odurzających w organizmie. Wynik pokazał obecność amfetaminy oraz kannabinoidów w jego organizmie. Kierującego zatrzymano jako podejrzewanego o kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających.

Mundurowi przemieścili się również do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie ujawnili łącznie 38 paczek wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymany przyznał, że papierosy należą do niego i zdawał sobie sprawę, iż posiadanie ich jest nielegalne.

Mężczyzna odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jego sprawą zajmą się również urzędnicy celni, do których trafią materiały sprawy, za czyn z art. 65. Kodeksu Karnego Skarbowego grozi również kara do 3 lat pozbawienia wolności.