Wałbrzyscy dzielnicowi we właściwym miejscu i czasie Data publikacji 14.08.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi drugiego komisariatu z Wałbrzycha wczoraj po południu przejeżdżając przez jedną z głównych ulic Nowego Miasta, zauważyli jak młoda kobieta upada na ziemię. Mundurowi zatrzymali radiowóz i niezwłocznie udzielili młodej wałbrzyszance pomocy przedmedycznej. Do czasu przyjazdu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego nadzorowali czynności życiowe kobiety. W stanie niezagrażającym jej życiu, mieszkanka Wałbrzycha ostatecznie trafiła do szpitala.

Było przed godziną 17:00, kiedy dzielnicowi drugiego wałbrzyskiego komisariatu radiowozem jechali na policyjne ustalenia. W pewnym momencie w rejonie jednego z przystanków przy ul. Piłsudskiego zauważyli jak młoda kobieta osuwa się na ziemię. Jako że było zagrożenie dla jej życia i zdrowia, sierż. Gracjan Przebieracz, sierż. Magdalena Ignaszak oraz sierż. szt. Łukasz Michalczyk niezwłocznie zatrzymali pojazd służbowy w bezpiecznym miejscu i rozpoczęli udzielanie wałbrzyszance pomocy przedmedycznej, dzwoniąc w tym czasie również pod numer alarmowy 112, by wezwać karetkę pogotowia.

Na szczęście u kobiety wyczuwalne były czynności życiowe. Po chwili udało się nawiązać z nią kontakt werbalny. Chociaż był on utrudniony, policjanci szybko ustalili, że przyczyną jej upadku na drogę jest poważna choroba, z którą się zmaga. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego policjanci udzielali poszkodowanej pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni, którzy już po kilku minutach byli na miejscu, ostatecznie przewieźli młodą kobietę do szpitala, gdzie pozostała pod opieką lekarzy specjalistów.