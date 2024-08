Potrącił kobietę i zbiegł z miejsca wypadku. Dwie osoby zostały zatrzymane Data publikacji 14.08.2024 Powrót Drukuj W sobotę na terenie powiatu przysuskiego w miejscowości Snarki doszło do wypadku drogowego. Sprawca potrącił kobietę, która stała przy zaparkowanym pojeździe, a następnie uciekł z miejsca wypadku. Policjantom udało się namierzyć i zatrzymać dwie osoby podejrzewane o dokonanie tego czynu.

W sobotę, 3 sierpnia br. około godziny 23 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Snarki w powiecie przysuskim. Kierujący samochodem marki BMW na terenie zabudowanym potrącił 37-letnią mieszkankę powiatu przysuskiego. Kobieta znajdowała się przy swoim zaparkowanym pojeździe marki Audi. Po zdarzeniu kierujący BMW, wraz z podróżującym z nim pasażerem, zatrzymali się, zobaczyli co się stało, a następnie odjechali w nieznanym kierunku. Poszkodowana kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły ustalić i zatrzymać 2 osoby, które podróżowały BMW. Jak się później okazało kierowcą był 18-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego, a pasażerem 19-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego. 18-latkowi sąd przedstawił zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Teraz grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności.

Przypominamy, że za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli następstwem wypadku jest śmierć bądź spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierowca, który oddalił się z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany na równi z kierowcą, który jechał w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego.