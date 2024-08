Sukces policjantki CBZC w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym

W minioną niedzielę, 11 sierpnia podczas Tour de Pologne UCI World Tour odbył się wyścig ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. W Karpaczu zgromadzili się policjanci z wielką pasją do kolarstwa, by rywalizować o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Honorowy patronat nad zawodami objął Komendant Główny Policji. Mundurowi oraz inni miłośnicy jednośladów sprawdzali swoją wytrzymałość na wymagających trasach wyścigu.

Wśród uczestników wyścigu znalazła się policjantka Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, której pasją jest właśnie kolarstwo szosowe. Tak mówi o swojej przygodzie z kolarstwem:

„Od dziecka trenowałam kolarstwo na Ukrainie – zaczęłam już w wieku 12 lat i przez kolejne 11 lat ten sport wypełniał moje życie. Niejednokrotnie stawałam na podium mistrzostw Ukrainy. Potem przyszedł czas na rodzinę i dziecko, a ja musiałam pożegnać się z aktywnym uprawianiem sportu.

W 2016 roku, z powodu sytuacji na Ukrainie, przeprowadziłam się z rodziną do Polski – do kraju moich pradziadków. Tutaj znów poczułam zew kolarstwa i wróciłam na rower. Po roku spokojnych przejażdżek, w 2017 roku zdecydowałam się ponownie zacząć ścigać. Brałam udział w różnych zawodach, takich jak Gran Fondo Gdynia, Gran Fondo Poznań, Pałuki Tour czy Pętla Reja. Na wszystkich tych wyścigach udało mi się stanąć na podium. W 2019 roku wzięłam udział w Mistrzostwach Świata Amatorów w Poznaniu, gdzie zajęłam 13. miejsce.

Kiedy wstąpiłam do Policji, na jakiś czas przerwałam ściganie. Mimo to, od czasu do czasu siadałam na rower, a nawet kilka razy wystartowałam w Gran Fondo Majka, gdzie również udało mi się wygrać w swojej kategorii wiekowej.

Pod koniec zeszłego lata zaczęłam uprawiać cross fit, potem przyszedł czas na siłownię, a na wiosnę znów wróciłam na rower. W czerwcu trafiłam na reklamę Tour de Pologne Amatorów i postanowiłam się zapisać. Od tego momentu zaczęłam trenować 5 razy w tygodniu. Wracałam z pracy, szybko jadłam obiad i wsiadałam na rower. Moje treningi były coraz dłuższe i intensywniejsze, nie jeździłam mniej niż 50 km. Pewnego dnia postanowiłam pojechać do Karpacza i przejechać trasę wyścigu… była dla mnie zbyt trudna. Zrozumiałam, że moje przygotowanie nie było wystarczające na tak wymagającą trasę.

Cały wyścig liczył 83,3 km, a na każdym okrążeniu czekały na nas dwa podjazdy. Przejechaliśmy trzy okrążenia, po czym wróciliśmy do Karpacza, gdzie do mety prowadził 12-kilometrowy podjazd. Zaczynał się łagodnie od 2% nachylenia, potem stopniowo przechodził na 6-8%, a końcowe 1,5 km miało już nachylenie od 10 do 14%.

Mogę śmiało powiedzieć, że był to jeden z najtrudniejszych wyścigów w moim życiu! Ale mimo wszystko, jestem zadowolona i wciąż kocham ten sport!”

W tym roku trasa Tour De Pologne Amatorów oraz Górskich Mistrzostw Polski Policji w kolarstwie o Puchar Komendanta Głównego Policji była zróżnicowana i liczyła blisko 84 kilometry oraz ponad 1300 metrów przewyższeń. W całym wyścigu udział wzięło ponad 2200 kolarzy.